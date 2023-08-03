الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا يرفعون الحظر المفروض على واردات الأطعمة من مناطق باليابان

رفع الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا، اليوم الخميس، القيود المفروضة على واردات الأطعمة من مناطق في اليابان، بعد فرضها في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية 2011.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية أنه نتيجة لهذه التغيرات، ينخفض عدد الدول والمناطق التي مازالت تبقي على القيود على الواردات بسبب مخاوف تتعلق بسلامة النشاط الاشعاعي إلى تسع دول. ومن المتوقع أن ترفع سويسرا القيود في 15 أغسطس الجاري.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قام تدريجيا بتخفيف القيود خلال الأعوام الأخيرة.

وقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن قراره إلغاء القيود بناء على أسباب علمية في 13 يوليو الماضي خلال قمة الاتحاد الأوروبي-اليابان في بروكسل.

ويأتي قرار الاتحاد الأرووبي بعدما خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع الشهر الماضي إلى أن خطة اليابان لإطلاق المياه الملوثة إشعاعيا التي تمت معالجتها من محطة فوكوشيما في البحر متوافقة مع معايير السلامة الدولية.