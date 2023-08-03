أوكرانيا تعلن إسقاطها 15 طائرة مسيرة في هجوم ليلي على كييف

أعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، أنها تمكنت من إسقاط ما يقرب من 15 طائرة مسيرة شنت هجوما ليلا على العاصمة الأوكرانية كييف.

وذكرت الإدارة العسكرية لمدينة كييف، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية اليوم، أن هذا هو الهجوم الثامن على التوالي الذي استهدف كييف عن طريق ذخائر شاهد، مضيفة أن الهجوم كان هائلا لكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

وأفادت بأن حالة التأهب للغارات الجوية الليلية في كييف، والتي استمرت ثلاث ساعات، كانت هي المرة 820 التي تم فيها الإعلان عن حالة التأهب في العاصمة منذ بدء العمليات العسكرية الروسية.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لا تزال مستمرة منذ فبراير 2022، دون بروز مؤشرات لوقفها في ظل التباعد الكبير في مواقف طرفي الصراع، ودخول أطراف دولية أخرى على خط الأزمة.