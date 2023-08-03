دراسة: أغلب الألمان يشعرون بالقلق بسبب عواقب أزمة المناخ

كشفت دراسة ألمانية أن أغلب المواطنات والمواطنين بألمانيا يشعرون بالقلق بسبب عواقب أزمة المناخ.

وجاء في الدراسة عن الوعي البيئي لعام 2022، التي أجرتها الهيئة الاتحادية للبيئة ووزارة البيئة الألمانية أن 85% ممن شملتهم الدراسة يدركون بالفعل التأثيرات القوية للغاية لتغير المناخ مثل الجفاف المستمر.

وقالت رئيسة الهيئة الاتحادية للبيئة ديرك ميزنر اليوم الخميس بالعاصمة برلين: "هناك شعور أساسي، وهو: لدينا حقا شيء يجب إصلاحه".

وأضافت: "فقط 20% ممن المواطنين يؤيدون عبارة، إننا بحاجة لمزيد من النمو، حتى ولو كان ذلك على حساب البيئة".

وكشفت الدراسة أيضا أن 74% من المواطنين مقتنعون بأنه تم في الدول الصناعية تجاوز حدود النظم البيئية من خلال الطريقة التي يتم بها إدارة الاقتصاد والاستهلاك.

وبحسب الدراسة، يعتبر أغلب المواطنين بألمانيا الإجراءات التي يتم اتخاذها لأجل زيادة حماية البيئة إجراءات صائبة. ويرى نحو ثلثي من شملتهم الدراسة أنه من المهم للغاية تحويل الغابات إلى غابات مختلطة كي تتحمل الجفاف.

وجاءت مكافحة النفايات البلاستيكيةعلى رأس قائمة الإجراءات السياسية البيئية من حيث الأهمية لدى من شملتهم الدراسة، وأوضح 75% منهم أن ذلك يجب أن يكون مهمة محورية للأوساط السياسية.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة الاتحادية تجري هذه الدراسة التي تسمى "الوعي البيئي في ألمانيا" بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للبيئة كل عامين. وتشمل الدراسة مواطنين بدءا من عمر 14 عاما، ويتم إجراؤها عبر الإنترنت.

وشملت هذه الدراسة الأخيرة إجمالي 2073 شخصا وتم إجراؤها على مرحلتين: الأولى في الفترة بين 17 و30 يونيو من عام 2022، والثانية في الفترة بين 25 أغسطس والأول من سبتمبر من العام الماضي، وكان نحو 60% ممن تم سؤالهم في هذه المرحلة تتراوح أعمارهم بين 14 و19 عاما.