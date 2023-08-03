اليمن وهولندا يبحثان التعاون المشترك لتعزيز عملية السلام

بحث وزير الدولة اليمني محافظ عدن، أحمد لملس، مع نائب السفير الهولندي لدى اليمن ماريكا ويردا، التعاون المشترك في تعزيز عملية السلام في البلاد.



وتطرق اللقاء، حسبما أفادت قناة "اليمن" الفضائية الرسمية، اليوم الخميس، إلى جملة من المواضيع المتعلقة بتدخلات المنظمات الدولية في عدن، ودور السلطة المحلية في تفعيل الشراكة المجتمعية، والإجراءات والتعقيدات المتبعة في حق ميناء عدن، إضافة إلى الوضع الاقتصادي في ظل منع تصدير النفط الخام عقب الاستهداف الحوثي لموانئ التصدير.



وأشاد لملس، بالدور الهولندي الداعم لجهود إحلال السلام في اليمن والمنطقة، وكذلك دورها في دعم جهود التنمية، مطالبا بضرورة أن يرتكز الدعم تجاه مشاريع البنية التحتية والخدمات، وأن تكون الاستجابة والمعالجات جذرية ومستدامة.