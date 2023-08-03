 تشيلسي يتفق مع برايتون على ضم الحارس الإسباني سانشيز - بوابة الشروق
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تشيلسي يتفق مع برايتون على ضم الحارس الإسباني سانشيز

د ب أ
نشر في: الخميس 3 أغسطس 2023 - 8:23 م | آخر تحديث: الخميس 3 أغسطس 2023 - 8:23 م

توصل نادي تشليسي الإنجليزي، لاتفاق مع برايتون لضم حارس مرماه الإسباني روبرت سانشيز، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" من المقرر أن يخضع سانشيز - 25 عاما - للكشف الطبي في تشيلسي وسيصبح بديلا لمواطنه كيبا أريزابالاجا الحارس الأساسي للفريق الإنجليزي.

وكان تشيلسي يبحث عن حارس مرمى جديد بعد بيع حارسه السنغالي إدوارد ميندي إلى أهلي جدة السعودي.

وتدرج سانشيز صاحب المباراتين الدوليتين مع منتخب إسبانيا، في قطاعات الناشئين في برايتون لكنه أصبح الحارس الثاني للفريق في الموسم الماضي خلف جيسون سين ستيل.


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