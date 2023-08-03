محمود العسيلي يطرح «إوعى» ثاني أغانيه لموسم الصيف

طرح الفنان محمود العسيلي، أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم «إوعى»، عبر موقع «يوتيوب»، لتكون ثاني أغانيه التي أعدها خصيصا لموسم الصيف.

«إوعى» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي.

وتقول كلمات الأغنية: «اهو جه اهو جه صهلليلوا.. حلى اليوم من أوله.. سقف الروقان قفله.. حظنا حلو قبلناه.. شغلوا مزيكا شغلوا.. حد يروح يستقبله.. ده جمال اللي يبصله.. يدمنه عمره ما ينساه.. اوعى اوعى حاسب اوعى.. جامد جداً يهبل روعة.. اوعى اوعى حاسب اوعى.. ده اللي ملوع قلبي ملاوعة.. شوفت تفاصيل تفاصيل تفاصيله.. جماله عربي مفيش في مثيله.. شوفت تقاطيع تقاطيع تقاطيعه.. حبيبي كامل من مجاميعه.. مدرسة مريسة معلمة.. كل الناس دي مسهمة.. في قمر نازل من السما.. كلنا هنا دلعناه.. اوعى اوعى حاسب اوعى.. جامد جداً يهبل روعة.. اوعى اوعى حاسب اوعى.. ده اللي ملوع قلبي ملاوعة»

وكان الفنان محمود العسيلي، طرح مؤخرا أولى أغنيات موسم الصيف، والتي جاءت تحت اسم «كده كده بايظه»، وهي من كلمات فلبينو، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع وميكس وماستر على فتح الله.

https://www.youtube.com/watch?v=hkRHtBi8ml0