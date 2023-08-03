سفير النيجر لدى واشنطن يتوقع تسليم المجلس العسكري السلطة بسبب العقوبات

قال سفير النيجر لدى الولايات المتحدة كياري ليمان تينجويري إن العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية التي فرضت على النيجر من جانب جيرانها في أعقاب الانقلاب، بدأت تؤثر على قادة الانقلاب حيث بدأ المجلس العسكري محادثات مع قادة إقليميين بشأن الأزمة السياسية.

وقال كياري ليمان تينجويري في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج، اليوم الأربعاء: "بدأ تأثير العقوبات في نيامي، ونحن نتحدث الآن.. المجلس العسكري، الذي نفذ محاولة الانقلاب سيتعقل ويعيد السلطة من أجل وقف المعاناة غير الضرورية لشعبنا".

وأغلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) هذا الأسبوع مجالها الجوي وحدودها مع النيجر، وقامت بتجميد أصول النيجر لدى البنك المركزي الإقليمي، كما حظرت الرحلات التجارية معها، وذلك ضمن خطوات أخرى لإجبار المجلس العسكري على إعادة رئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم إلى السلطة.

كما صعدت نيجيريا المجاورة، الضغوط على المجلس العسكري كي يتخلى عن السلطة، وذلك بوقف إمدادات الكهرباء للبلاد.

