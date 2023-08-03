بدأت الإعلانات في الظهور على شاشات مستخدمي الإنترنت في كازاخستان، تعرض مبلغ 5 آلاف و300 دولار تدفع فورا مقابل الانضمام إلى الجيش الروسي.



ويظهر في الإعلانات علما روسيا وكازاخستان، والشعار "كتفا بكتف"، وتشير الإعلانات إلى دفع مبلغ لمرة واحدة بقيمة 5 آلاف و300 دولار لمن يوقع عقدا مع الجيش الروسي، فضلا عن راتب شهري لا تقل قيمته عن ألفين دولار، ومزايا إضافية غير معلنة، بحسب وكالة رويترز.



وبالضغط على الإعلان يفتح نافذة موقع إلكتروني يوفر للمجندين المحتملين فرصة الانضمام إلى الجيش الروسي في منطقة سخالين في أقصى شرق روسيا.



يذكر أن الموقع الإلكتروني يتبع وكالة تنمية القوة البشرية في منطقة سخالين وهي منظمة أنشأتها الحكومة المحلية.



ووفقا لرويترز، قال مشغلو مركز اتصال المنظمة، إنهم لا يمكنهم التعليق على وضع الإعلان، ولم ترد المنظمة على أسئلة أرسلت عبر البريد الإلكتروني. كما لم تعلق وزارة الإعلام والتنمية الاجتماعية في كازاخستان على الإعلانات.



الجدير بالذكر أن الانضمام إلى النزاعات العسكرية في الخارج للحصول على أجر، أمر مخالف لقانون كازاخستان، والذي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين مواطن من أصل روسي.