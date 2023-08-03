بايدن يدعو للإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى «الإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته، والحفاظ على الديمقراطية التي تحققت بشق الأنفس في النيجر».

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، صباح الخميس، نوه بايدن، أن ديمقراطية النيجر تواجه تحديًا خطيرًا، بينما تحتفل الدولة الإفريقية بالذكرى السنوية الثالثة والستين لاستقلالها.

وأضاف: «تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب النيجر، لتكريم شراكتنا الممتدة لعقود من الزمن، والمتأصلة في القيم الديمقراطية المشتركة، ودعم الحكم الذي يقوده المدنيون».

وشدد على أن الشعب النيجيري يمتلك الحق في اختيار قادته، موضحًا أن «المواطنين عبّروا عن إرادتهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة، ويجب احترام ذلك».

ولفت إلى أن «الدفاع عن القيم الديمقراطية الأساسية، والنظام الدستوري، والعدالة، والحق في التظاهر السلمي، أمور ضرورية للشراكة بين النيجر والولايات المتحدة».

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الوزير أنتوني بلينكن أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، الأربعاء.

ووفق الخارجية الأمريكية، فإن بلينكن أبلغ بازوم بأن «الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا إلى السلطة في النيجر».

وأمرت الولايات المتحدة الأربعاء، بإجلاء جزئي لطاقم سفارتها في النيجر، بعد أسبوع على الانقلاب الذي شهدته البلاد، حسبما أعلنت وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة في تحديث بشأن النيجر، نشرته مساء الأربعاء على موقعها الإلكتروني، إنها «أمرت نتيجة لهذا التطوّر، بمغادرة الموظفين الحكوميين غير الأساسيين في السفارة مع عائلاتهم».

ورفعت الخارجية الأمريكية مستوى التأهّب للنيجر من الدرجة الثالثة إلى الرابعة، ناصحة جميع مواطنيها بعدم السفر إلى هناك بسبب الوضع الأمني.