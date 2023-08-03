بريطانيا وأوكرانيا توقعان مذكرة تفاهم لإعادة إعمار أوكرانيا

وقعت بريطانيا وأوكرانيا على مذكرة تفاهم يقدم بموجبها الشركاء البريطانيون بدعم على مستوى الخبراء في إعادة إعمار أوكرانيا.

وقال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف -وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إن "الشركاء البريطانيين سيقدمون دعمهم في عملية إعادة بناء أوكرانيا".

كما بحث الجانبان مشاركة بريطانيا في إعادة إعمار منطقة كييف وخاركيف واستعادة بناء البنية التحتية للنقل حيث تعهدت بريطانيا بإعادة بناء ستة جسور في منطقة كييف، بتمويل من الحكومة البريطانية.

وأضاف الوزير الأوكراني أن هناك جانبا منفصلا من المفاوضات حول التأمين ضد المخاطر حيث تتمتع بريطانيا بخبرة كبيرة في مجال التأمين ومن المهم بالنسبة لنا تطبيقها في أوكرانيا الآن.