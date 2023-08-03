الشرطة الألمانية تدعو إلى تعيين مزيد من الأفراد للحد من تهريب المهاجرين

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دعت نقابة الشرطة الألمانية إلى تعيين المزيد من الأفراد للحد من تهريب المهاجرين.

وأوضح رئيس النقابة أندرياس روسكوبف لصحيفة "راينيشه بوست" في تعليقات نشرت اليوم الخميس: "بالكاد يصل أي مهاجر إلى ألمانيا دون تهريبه".

وقال إنه من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية، يجب "تعزيز خدمات التحقيق ومفتشيات الشرطة الاتحادية بشكل عاجل من حيث الأفراد والمواد".

وتحدث روسكوبف عن "نقص هائل في الموظفين". وهناك مئات الملفات التي لم تتم معالجتها ملقاة حاليا على المكاتب. وقال إنه يجب تحسين الميزانية الاتحادية بشكل ملحوظ.

وقال إن المهربين كانوا "وحشيين وقاسين بشكل متزايد، تجاه المهاجرين والشرطة على حد سواء".

وفي النصف الأول من عام 2023، أبلغت الشرطة الاتحادية الألمانية عن زيادة في التهريب. وبحلول حزيران/يونيو ، تم تسجيل 1007 حالات.

