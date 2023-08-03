فان دايك: بايرن ميونيخ عاقبنا

أكد فيرجيل فان دايك مدافع وقائد ليفربول، على حاجة فريقه لتقديم المزيد من العمل قبل بدء الموسم، وذلك بعد الخسارة وديًا أمام بايرن ميونيخ (4-3) في سنغافورة.

وتقدم ليفربول بهدفين عبر كودي جاكبو وفان دايك، ومن ثم عادل سيرجي جنابري وليروي ساني النتيجة للبايرن، قبل أن يمنح لويس دياز التقدم للريدز من جديد، وسجل بعدها الثنائي جوسيب ستانيسيتش وفرانس كراتزيج هدفي الانتصار للعملاق البافاري.

وقال فان دايك لقناة ليفربول: "البايرن خصم جيد للغاية، ويعاقبك إذا لم تحافظ على تركيزك لثانية واحدة".

وسجل ليفربول 15 هدفًا في 4 مباريات خاضها في المباريات الإعدادية للموسم حتى الآن، ولكن استقبلت شباك الفريق 10 أهداف، ليطالب فان دايك زملاءه بضرورة التعلم من مواقف محددة.

وأضاف الهولندي: "لدينا الجودة لمعاقبتهم إذا ارتكبوا خطأ، وهذا ما قمنا به، الأمر يتعلق بالعملية وتعلمنا من مواقف محددة، المباريات والحصص التدريبية التي خضناها كانت مكثفة، وعملنا على الكرات الثابتة، ويجب أن نتمتع بفاعلية أكبر خلالها، وهذا ما أعمل عليه".

وأتم: "نريد اللعب في أعلى مستوى ومنافسة هذه الفرق وهؤلاء اللاعبين، عاقبونا في بعض الأوقات وهكذا سارت الأمور، لا نزال في الفترة التحضيرية للموسم، ولدينا فرص كبيرة".