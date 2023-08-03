كريم ديميرباي ينتقل لجالاتا سراي لمدة 3 أعوام

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تعاقد فريق جالاتا سراي التركي مع كريم ديميرباي، لاعب وسط فريق بايرليفركوزن الألماني، بعقد لمدة 3 أعوام، حسبما أعلن الناديان، اليوم الخميس.

وكشف نادي جالطة سراي عن إتمام الصفقة مقابل 7ر3 مليون يورو (4 ملايين دولار)، ليحصل على خدمات ديميرباي صاحب الـ30 عامًا، الذي ولد في ألمانيا ولكنه من أصول تركية.

وقال ديميرباي "إنني فخور باللعب هنا. أنا سعيد للغاية وجاهز للمشاركة".

وأمضى ديميرباي أربع سنوات في صفوف ليفركوزن، حيث لعب 149 مباراة سجل خلالها 15 هدفا وقدم 30 تمريرة حاسمة لزملائه.

من جانبه، صرح سيمون رولفيس، المدير الرياضي لباير ليفركوزن بأن "الانتقال إلى تركيا كان رغبة صريحة من كريم بسبب صلاته العائلية".