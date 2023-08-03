تركيا تضبط 70 مهاجرا غير نظامي شمال البلاد

ضبطت السلطات التركية اليوم، 70 مهاجرا غير نظامي في ولاية أماسيا شمالي تركيا.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، أن عناصر من الشرطة التركية أوقفت شاحنة تحمل لوحة أجنبية قادمة من إحدى الدول المجاورة عند نقطة تفتيش بالولاية، مشيرة إلى أنه عند تفتيش الشاحنة تبين أن على متنها 70 مهاجرا غير نظامي.

وأوضحت أن الشرطة التركية نقلت السائق إلى مديرية أمن الولاية، فيما نقل المهاجرون إلى مركز ترحيل المهاجرين.

وتواجه تركيا، منذ سنوات، موجة هجرة غير شرعية من العديد من المناطق الإفريقية والآسيوية، على أمل بلوغ أراضي الاتحاد الأوروبي.