إيرباص تشارك في مشروع إقامة محطة فضائية خاصة

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أعلنت إيرباص، أكبر الشركات الأوروبية في مجال صناعة الطيران، عن خطط للمشاركة في مشروع إقامة محطة فضائية خاصة، قد تحل محل محطة الفضاء الدولية المتقادمة.

وتعتزم إيرباص التعاون مع شركة "فوياجر سبيس" الأمريكية، في تطوير المحطة التي تحمل اسم "ستار لاب"، وإقامتها وتشغيلها. وأعلنت "فوياجر سبيس" و"إير باص" عن مشروع مشترك.

ومن المقرر أن يتم إطلاق "ستار لاب" في مدار حول الأرض في 2028 وتوفير المجال لمعامل أبحاث متنوعة، وسوف تساعد سلسلة فنادق هيلتون، وهي شريك آخر لشركة "فوياجر سبيس"، في إقامة أماكن المعيشة.

ومن المقرر أن يتم تفكيك محطة الفضاء الدولية تدريجيا وإخراجها من المدار بحلول نهاية العقد الجاري.