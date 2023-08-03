الاتحاد الوطني لعمال المناجم بجنوب أفريقيا يقرر وقف أمينه العام

قرر الاتحاد الوطني لعمال المناجم في جنوب أفريقيا، وقف أمينه العام ويليام مابابا، في ظل تقارير بشأن تزايد الصراع داخل المنظمة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن المتحدث باسم اتحاد عمال المناجم ليفهواني مامبورو، قوله عبر الهاتف اليوم الخميس، إنه قد تم وقف الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال المناجم؛ بسبب مسائل داخلية قيد التحقيق.

ورفض مامبورو، التعليق على سبب الإيقاف.

وفي الوقت نفسه، نقلت صحيفة "فاينانشال ميل" التي تصدر في جوهانسبرج، عن وثيقة اعتمدها هيكل الإدارة العليا لاتحاد عمال المناجم، إن مابابا اتُهم بسوء إدارة الأموال، وأنه يجري حاليا التحقيق في الأمر.

وذكرت الصحيفة، أن أنصار مابابا داخل الاتحاد وصفوا الاتهامات بأنها سخيفة وتافهة.