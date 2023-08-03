الحكومة العراقية تقرر سحب دواء هندي تقول إنه ملوث بمادة سامة

قال مسئول بإقليم كردستان العراق، إن السلطات الصحية العراقية بصدد سحب دواء شراب لعلاج نزلات البرد صنع في الهند بعدما وجدت أنه ملوث بمادة كيميائية سامة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء.

وقال كوشر يونس، رئيس التسجيل في وكالة كردستان للرقابة على الأدوية ـ أنه بدأ اليوم سحب الدواء على مستوى البلاد، عقب خطوة مماثلة بالإقليم بدأت في الثلاثين من الشهر الماضي.

كانت وكالة بلومبرج، ذكرت الأسبوع الماضي، أن عينة من دواء كولد أوت تم شراؤها في بغداد في شهر مارس الماضي، احتوت على مستويات غير آمنة من مادة ايثيلين جليكول، وهى مذيب صناعي سام.