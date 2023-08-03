الحكم بالإعدام على منفذ هجوم معبد بيتسبرج على خلفية قتل 11 شخصا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن منفذ الهجوم المسئول عن مذبحة بمعبد يهودي في مدينة بيستبرج الأمريكية قبل خمس سنوات سيصدر بحقه حكم الإعدام.

وأوصت نفس هيئة المحلفين التي أدانت روبرت باورز -50 عاما- بـ 63 تهمة في يونيو اليوم الأربعاء بإعدامه. وسيقضي قاض بالحكم رسميا في تاريخ لاحق.

ويمثل هذا أول حكم اتحادي بالإعدام في الولايات المتحدة في ولاية الرئيس جو بايدن، الذي أعرب خلال حملته الانتخابية عن اعتزامه إلغاء عقوبة الإعدام.

وفي أكتوبر، أطلق الجاني النار على 11 شخصا في معبد "تريز أوف لايف". وكان هذا الهجوم الأشد دموية على الإطلاق ضد اليهود في الولايات المتحدة.