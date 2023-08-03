أكد جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اختيار اسم المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم، ليس الأهم في الأمر، لكن الأهم هو الجوهر وإلى أي مدى سيحقق المشروع ثبات وحل ما تعاني منه العملية التعليمية، وما هي معايير اختيار أعضاء هذا المجلس وضمان استقلاليته.

وأضافت الكشكي في كلمته خلال جلسة لجنة التعليم ضمن المحور المجتمعي، المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الاعلى للتدريب والتعليم، أنه يجب أن يكون هناك آليات دقيقة تضمن حدوث نقلة نوعيه في العملية التعليمية، وأن تكون المخرجات والنتائج دقيقة وكيف تحصن حتى تصل لمستحقيها.

ونوه إلى ضرورة البحث والاستفادة من الطيور المهاجرة، والعلماء المتواجدين بشكل حقيقي خارج مصر، وأنه من الممكن الاستفادة منهم في المجلس، مشيرا إلى أن قضية التعليم هي أم القضايا.