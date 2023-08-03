 بلينكن يوجه رسالة لروسيا والأمم المتحدة: لا يجب استخدام الجوع كسلاح - بوابة الشروق
الخميس 3 أغسطس 2023 10:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يستحق لقب أفضل مدير فني في الدوري المصري الممتاز 2022-2023؟
النتـائـج تصويت

بلينكن يوجه رسالة لروسيا والأمم المتحدة: لا يجب استخدام الجوع كسلاح

(د ب أ)
نشر في: الخميس 3 أغسطس 2023 - 10:11 م | آخر تحديث: الخميس 3 أغسطس 2023 - 10:11 م
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إنه لا يجب استخدام حظر المواد الغذائية كسلاح في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، بعد انسحاب موسكو من صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية.

وكانت موسكو، التي بدأت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، انسحبت الشهر الماضي، من اتفاقية لتصدير إنتاج أوكرانيا من الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، ولم تسمح بتمديدها، رغم مناشدات دولية.

ويشار إلى أن أوكرانيا أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم، وثمة مخاوف من أن تصير أزمات الجوع في الدول الفقيرة إلى الأسوأ، مما يجبرها على الدخول في نطاق النفوذ الروسي.

وقال بلينكن أمام مجلس الأمن في نيويورك: "لا يجب استخدام الجوع كسلاح"، وقدم إعلانا مشتركا يحمل توقيع أكثر من 80 دولة، تتعهد فيه بالتحرك لوضع حد لاستخدام تجويع المدنيين كسلاح في الحرب.

وأضاف بلينكن: "أدعو جميع الدول الأعضاء (بالأمم المتحدة) إلى الانضمام لهذا البيان".

وتابع: "على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تقول لموسكو: كفى! كُفى عن استخدام البحر الأسود كوسيلة للابتزاز، كُفي عن التعامل مع الشعوب الضعيفة في العالم كوسيلة ضغط".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك