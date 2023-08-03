 إصابة 4 أشخاص في انفجار في قاعدة صواريخ بتايوان - بوابة الشروق
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إصابة 4 أشخاص في انفجار في قاعدة صواريخ بتايوان

تايبيه (د ب ا)
نشر في: الخميس 3 أغسطس 2023 - 9:35 ص | آخر تحديث: الخميس 3 أغسطس 2023 - 9:35 ص

وقع انفجار كيماوي في قاعدة صواريخ بمقاطعة بينجتونج في تايوان اليوم الخميس، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، بينهم شخص حالته خطيرة، عقب أن غطت الحروق اكثر من 90% من جسده.

وذكرت وكالة الأنباء التايوانية المركزية أن معهد تشونج شان الوطني للعلوم والتكنولوجيا، أبرز وحدة بحثية عسكرية في تايوان، قال في بيان إن الانفجار وقع العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي في قاعدة جيوبينج التابعة للمعهد.

وأضاف المعهد أنه تم نقل المصابين الأربعة، الذين كانوا يقومون بالتخلص من المواد الكيماوية المستخدمة في دفع الصواريخ، للمستشفى ومازالوا يتلقون العلاج.

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي لين يو تشان إنه لم يعرف بعد سبب الحادث، مضيفا أن الرئيسة تساي إينج وين طالبت بإجراء تحقيق في أسرع وقت.


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