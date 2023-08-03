 العثور على بقايا بشرية بالقرب من موقع تحطم مروحية عسكرية في أستراليا - بوابة الشروق
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العثور على بقايا بشرية بالقرب من موقع تحطم مروحية عسكرية في أستراليا

سيدني (د ب ا)
نشر في: الخميس 3 أغسطس 2023 - 10:58 ص | آخر تحديث: الخميس 3 أغسطس 2023 - 10:58 ص

أعلنت السلطات في أستراليا، اليوم الخميس، العثور على بقايا بشرية مجهولة خلال عملية البحث عن أفراد طاقم مروحية عسكرية أسترالية، تحطمت الاسبوع الماضي في المياه قبالة ولاية كوينزلاند خلال تدريبات عسكرية.

ويذكر أنه في 28 يوليو الماضي، فُقد طاقم عمل مروحية ام ار تش-90 تايبان وعددهم أربعة بعدما سقطت المروحية في المياه بالقرب من جزيرة هيملتون أثناء المشاركة في مهمة تدريبية، وفقا لما قالته الحكومة الأسترالية.

وقال قائد قوات الدفاع جريج بيلتون للصحفيين اليوم الخميس: "عمليات البحث والانتشال المستمرة استعادت قطعا من حطام الطائرة وأجزاء كبيرة من بدنها".

وأضاف أن مركبات تحت سطح البحر حددت أمس الأربعاء مكان حطام جديد، يتضمن أجزاء من قمرة القيادة، على عمق نحو 40 مترا.

وأوضح" مكان الحطام متوافق مع حدث كارثي مرتفع، أستطيع أن أؤكد بكل الحزن أنه تم رصد بقايا بشرية مجهولة في هذا الموقع".

وكانت المروحية تشارك في مهمة تدريبية شملت نحو 30 ألف فرد من 13 دولة من بينها ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.


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