مصادر بـ«الصحة»: مصر ستحصل على الإشهاد الدولى بخلوها من فيروس سى خلال المؤتمر العالمى للسكان والصحة

الإصابات السنوية انخفضت بنسبة 92%.. وتبلغ تكلفة العلاج 3 مليارات جنيه سنويا

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان عن استعداد مصر للحصول على شهادة الإشهاد الدولى من منظمة الصحة العالمية بخلوها من فيروس سى، حيث من المتوقع الحصول على الاشهاد خلال المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية، والمقرر عقده فى الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر المقبل بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكدت المصادر، لـ«الشروق»، أن خلو مصر من فيروس سى يعنى قدرة مصر على عمل مسح شمل 64 مليون مواطن خلال 7 شهور فقط، أعقبه علاج 4 ملايين مواطن، بعلاج محلى الصنع، وذلك خلال مبادرة «100 مليون صحة».

وأشارت المصادر، إلى أن الإصابات السنوية بفيروس سى انخفضت بنسبة 92%، وتبلغ تكلفة علاج فيروس سى فى مصر سنويا 3 مليارات جنيه فقط فى الأدوية، لافتة إلى أن فيروس سى كان يتسبب فى وفاة ما بين 40 إلى 50 ألف شخص سنويا، حيث استطاعت مصر وضع خطة متكاملة تشارك بها جميع الجهات والقطاعات المعنية، لتحقيق الوقاية وتوسيع نطاق التشخيص والوصول إلى العلاج، والتى نجحت فى تشخيص وعلاج ما يقرب من 4 ملايين مريض بفيروس التهاب الكبدى سى فى أقل من 5 سنوات.

وأوضحت المصادر أن الحد من الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروسات الكبدية ومضاعفاتها يعد من أهم المحاور التى تم استهدافها للحصول على الإشهاد الدولى للقضاء على فيروس سى، وأن الإصابة بسرطان الكبد من أهم أسباب الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروسات الكبدية، حيث تم إنشاء برنامج لمتابعة مرضى التليف الكبدى، ويقوم بخدمات الاكتشاف المبكر لأكثر من 100 ألف مواطن مريض مصاب بالتليف الكبدى.

وأكدت المصادر أن مصر عانت من فيروس سى لسنوات طويلة، حتى نجحت فى التصدى لهذا المرض، وتمكنت من تغيير تصنيفها من الدولة الأعلى عالميا من حيث معدلات الانتشار، لتصبح أول دولة فى العالم، تتقدم رسميا بملف متكامل لمنظمة الصحة العالمية للحصول على الإشهاد الدولى بالقضاء على فيروس سى.

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