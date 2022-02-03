مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي: الجفاف في تركيا والعراق حالة مؤقتة

أكد ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي أن حالة الجفاف التي تشهدها تركيا والعراق مؤقتة، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل على حل قضية المياه "لأن الشعب العراقي شعب جار وشقيق لنا، وسنتخطى هذه المحنة قريبا".

وقال أقطاي لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) اليوم الأربعاء "ملء السدود في تركيا لم يؤثر على التدفقات المائية للعراق خلال السنوات الماضية، لكن خلال العام الحالي نحن نعاني أيضا من الجفاف".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال وزير الزارعة العراقي عباس العلياوي إن بلاده تعاني من أشد أزمة مياه في 30 عاما، وطالب تركيا بالحصول على حصة عادلة من مياه نهري دجلة والفرات.

وتابع أقطاي قائلا "أنقرة تسعى دائما لإعطاء الحصص المائية المتفق عليها لدول الجوار، لاسيما للعراق، وليس لديها أي طموح أو خطط لخلق مشكلة مع أحد من جيرانها بسبب التدفقات المائية".

وأضاف "حالة الجفاف لا تؤثر فقط على العراق، بل تركيا تعاني أيضا منها خاصة هذا العام، حيث نشهد قلة في سقوط الأمطار وجفاف بعض الموارد المائية بسبب التغير المناخي".

* أزمة جفاف

ردا على تصريحات وزير الزراعة العراقي بأن أزمة المياه تصاعدت بسبب "ما رافقها وما عزز من تأثيراتها من إنشاء للسدود المتوالية في الجانب التركي"، قال أقطاي "تركيا تعمل على إفراغ السدود من المياه إلى الأنهار والمجاري المائية بعد توليد الطاقة منها، وهي لا تقوم باستغلال حصص دول الجوار المائية، بل تعمل على المساعدة قدر الإمكان".

وأوضح أقطاي أن "باب الحوار دائما مفتوح بين تركيا والعراق، ويمكن حل هذه المشكلة من خلال القنوات الدبلوماسية والفنية للتوصل إلى حل يرضي كل الأطراف ويساعد على تجاوز أزمة الجفاف التي تضرب المنطقة حاليا".

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد قال في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه في مايو أيار إن انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات يستدعي تدخلا دوليا عاجلا، مؤكدا أن شح المياه "تهديد لثقافة وحضارة العراق".

وتقول وزارة الخارجية التركية بموقعها على الإنترنت "تركيا ليست دولة غنية بالموارد المائية، كما أنها ليست دولة بها الكثير من المياه في منطقتها. حيث أن تركيا تقع في منطقة مناخية شبه قاحلة، ولديها مياه أقل من حيث نصيب الفرد السنوي من المياه مقارنة بجيرانها وأمريكا الشمالية وشمال أوروبا الغنية بالمياه".