دراسة: فريق بحث أمريكي يبتكر جهازا للكشف عن عدوى كورونا في أقل من دقيقة

أصبح المشرفون على الأماكن العامة، وخاصة المطارات، قادرون على كشف مصابي كورونا في أقل من دقيقة دون الحاجة للمسحات وما تطلبه من الوقت، حيث أجريت دراسة حول جهاز ابتكره فريق أمريكي لكشف فيروسات كورونا عبر أنفاس المصابين بدقة عالية في رصد الفيروس.

وذكر موقع ميديكال إكسبرس، أن فريقا من جامعة واشنطن الأمريكية طور أحد أجهزة تحليل بروتينات ألزهايمر لتجربته على عينات كورونا.

وأدت الدراسة، أن الجهاز يعمل عن طريق توصيل شفاطة بين الجهاز وفم الشخص ليتلقى الجهاز زفرتين من الشخص يقوم بتحليلها في أقل من دقيقة.

كما أجرى الفريق التجربة على عدد من مصابي كورونا، وتمكن الجهاز -دون أخطاء تذكر- من كشف فيروسات كورونا وبمختلف السلالات.

وأضافت الدراسة، أن الجهاز الذي يخوض مرحلة التجارب السريرية له القدرة على كشف مختلف الفيروسات غير كورونا.