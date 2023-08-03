 السعودية تشهد ولادة أول مجموعة من المها العربي للمرة الأولى منذ أكثر من 100 عام - بوابة الشروق
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السعودية تشهد ولادة أول مجموعة من المها العربي للمرة الأولى منذ أكثر من 100 عام

سي إن إن
نشر في: الخميس 3 أغسطس 2023 - 10:56 ص | آخر تحديث: الخميس 3 أغسطس 2023 - 10:56 ص

حقّقت المملكة العربيّة السعوديّة خطوة جديدة في مجال الحفاظ على الحياة الفطريّة والبريّة.

وأعلنت شركة "نيوم" على حسابها الرّسمي على تطبيق "إكس" (سابقًا تويتر)، الأربعاء، ولادة أوّل مجموعة من صغار المها العربي في براري نيوم منذ أكثر من مئة عام.

ودعت الشركة في تغريدة لها ضمّنتها مقطع فيديو إلى التعرّف "على أحدث سكّان الحياة البرّية في نيوم".

ويُظهر مقطع الفيديو القصير لمحة عن صغار المها المولودة حديثًا وهي تمشي في محمية "نيوم".

وتجدر الإشارة إلى أنّ نيوم خصّصت 95% من مساحتها للحفاظ على الطّبيعة، بحسب الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعوديّة "واس".

وتُغطّي محمية "نيوم" الطبيعيّة مساحة شاسعة تبلغ 25 ألف كيلومتر مربّع، كما أنّها تضم واحدة من أكبر برامج إعادة توطين الحياة الفطريّة والكائنات البريّة في العالم.

وفي ديسمبر من عام 2022، كانت المحمية قد أطلقت 4 أنواع من الحيوانات البرية، من بينها المها العربي، ضمن المرحلة الأولى من برنامج إعادة توطين الكائنات الفطريّة الذي شمل إطلاق عدد من الحيوانات البريّة في المحمية بالتّعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطريّة.


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