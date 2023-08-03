إسرائيل تعلن بيع منظومة الدفاع الصاروخي مقلاع داوود لفنلندا بموافقة أمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وافقت على أن تبيع إسرائيل لفنلندا نظام الدفاع الصاروخي "مقلاع داوود" الذي طورته بشكل مشترك تل أبيب وواشنطن.

وبحسب البيان الرسمي، "تعرب وزارة الدفاع الإسرائيلية عن امتنانها للحكومة الأمريكية لموافقتها على عملية البيع التاريخية لنظام الدفاع - الذي طورته إسرائيل والولايات المتحدة بشكل مشترك - إلى دولة ثالثة".

وأضافت الوزارة أنه عند تلقي موافقة واشنطن الكتابية، ستشارك وزارتا الدفاع في إسرائيل وفنلندا في حفل توقيع لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 346 مليون دولار، بحسب ما أوردته مساء اليوم الأربعاء قناة"أي نيوز 24"الإخبارية الإسرائيلية.

وبموجب اتفاقية الشراء، تشمل الصفقة نظام الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلي الأمريكي المنتج بشكل مشترك ومنصات إطلاق صواريخ وأنظمة رادار إسرائيلية الصنع. وسيتم تطوير النسخة الفنلندية من النظام بشكل مشترك من قبل الصناعات الإسرائيلية والأمريكية، وسيتم دمجها في أنظمة القيادة والتحكم الفنلندية.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت: "الموافقة التي منحتها الحكومة الأمريكية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق اتفاق تاريخي بين إسرائيل وفنلندا".

وأضاف جالانت: " واثق من أن هذه الاتفاقية ستشكل علامة فارقة جديدة في التعاون بين بلدينا من شأنها تحسين تعاملنا مع التهديدات العالمية والإقليمية."