 واشنطن تأمر بمغادرة موظفيها غير الأساسيين من عاصمة النيجر - بوابة الشروق
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واشنطن تأمر بمغادرة موظفيها غير الأساسيين من عاصمة النيجر


نشر في: الخميس 3 أغسطس 2023 - 7:36 ص | آخر تحديث: الخميس 3 أغسطس 2023 - 7:36 ص

دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى "المغادرة المؤقتة" للموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد أسرهم من نيامي عاصمة النيجر، في أعقاب الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي هناك.

كما حدثت وزارة الخارجية تحذير السفر إلى النيجر إلى المستوى 4 ، مشيرة إلى أنه لا ينبغي لمواطني الولايات المتحدة السفر إلى الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وفي حين أن السفارة ستبقى مفتوحة، إلا أنها ستكون متاحة فقط لـ"خدمات الطوارئ المحدودة للمواطنين الأمريكيين".

وجاء في تحذير السفر أن "الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لعمليات خطف وهجمات محتملة في النيجر" وأن السفارة "لديها قدرة محدودة على تقديم خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في النيجر بسبب التخفيض المؤقت في عدد موظفي السفارة".

وقدمت وزارة الخارجية نصائح إذا كان السفر إلى النيجر لا يزال ضروريا، بما في ذلك "توخي الحذر الشديد في جميع أنحاء البلاد"، و"الابتعاد عن الأنظار" و"وضع خطط إجلاء لا تعتمد على مساعدة الحكومة الأمريكية".


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