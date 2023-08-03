محمد كروم يوضح لماذا رفض عبود الزمر اغتيال محمد سيد طنطاوي وأمر بقتل الزعيم

قال محمد كروم، الباحث في الحركات الإسلامية، وأحد المنشقين عن الجماعة الإسلامية، إن الجماعة فكرت في اغتيال الشيخ محمد سيد طنطاوي، والذي كان مفتي الديار حينها، موضحًا أن الفكرة صدرت من شباب الجماعة بالزاوية الحمراء، لأن المحكمة أحالت قضية فرج فوده إليه وأفتى بإعدام المتهمين.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن أعضاء الجماعة فكروا في اغتيال «طنطاوي»؛ لأنه «ضال» وأعطى مبررا للدولة بإعدام المتهم الرئيسي في القضية.

ولفت إلى أن مفتي الديار المصرية الأسبق كان هدفًا سهلًا لهم؛ لعدم وجود حراسة قوية عليه، قائلًا إنهم كلفوه بأخذ إذن قيادات الجماعة باغتيال «طنطاوي»، خاصة أنه كثير التردد على السجن لزيارة والده.

واستطرد: «أعضاء الجماعة كانت تظن أن القيادات سيوافقون، وقابلت عبود الزمر بالفعل وعرضت عليه الأمر، وكان عبود ينزل الزيارة لتنظيم الأمور، وتواجده كان له هدف لرفع الروح المعنوية للأهالي وحل بعض المشاكل الأسرية».

وأكمل: «عرضت عليه ما حدث بالنص، وقلت له إن الإخوه بيستأذنوا بقتل طنطاوي، وقال لا مينفعش، فهو رجل ضال لكن الناس متعرفش غير إنه عالم دين، وآثار اغتياله السلبية علينا هتكون شديدة، والنظام هيستغل دا ضدنا».

وواصل: «لكنه قال حينها إذا كنتم جاهزين فاقتلوا عادل إمام، وهذا تكليف، ولم أكن أتصور أن يوجهنا لقتل فنان، وكنت أظن أنه سيوجهنا لقتال السلطة».

ونوه أن اللجان التثقيفية للجماعة الإسلامية، كانت ترى الزعيم عادل إمام، صرحًا وبناء يحارب الإسلام عن طريق قناعاته الشخصية، مشيرًا إلى أن «إمام» كان صديقًا شخصيًا للمفكر والكاتب فرج فودة.

وذكر أن الجماعة اغتالت فرج فودة وكلفت باغتيال عادل إمام؛ لأنهم اعتبروا أن أفكارهم تلقى القبول في المجتمع، موضحًا أن «فودة» كان يؤسس مدرسة لفكره، وكان يفكر في تأسيس حزب المستقبل.

ولفت إلى أن «عادل إمام كانت عليه حراسة شخصية قوية للغاية، سواء من الشرطة أو من حراس أحضرهم من الخارج»، مضيفًا: «بدأت الجماعة بالفعل مرحلة الرصد والتتبع، ولقوا إن بيته صعب يعملوا فيه حاجة، ولقوا إن الفرصة الأفضل عند دخوله المسرح، ولكن ما أنقذ الفنان عادل إمام إنهم قاموا بأعمال تسببت في اكتشاف الأمن لهم في قضايا أخرى ودخولهم السجون».

وروى أن «جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية اختلفا في أساليب تنفيذ عملياتهم، لافتًا إلى أن «جماعة الجهاد تعتمد التفجير، أما الجماعة الإسلامية فتعتمد استخدام الرصاص لقتل من يريدون فقط».