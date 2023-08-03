الإعصار خانون يتسبب بوفاة شخصين وإصابة 41 آخرين في اليابان

تسبب الإعصار خانون، بوفاة شخصين وإصابة 41 شخصا آخرين، وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف المنازل في محافظتي أوكيناوا وكاجوشيما جنوبي اليابان.

وذكرت وكالة الأرصاد اليابانية، اليوم، أن العاصفة ببحر الصين الشرقي من المتوقع أن تستمر حتى الثلاثاء المقبل، وتتجه إلى الشمال الغربي بسرعة بطيئة.

وأجبر الإعصار خانون، المدارس والشركات في شمال تايوان اليوم على الإغلاق مع إلغاء نحو 40% من الرحلات الجوية الدولية فيها.

وكان المقر الوطني للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في الصين، فعل أمس الأربعاء، الاستجابة للطوارئ من المستوى الرابع في مواجهة الإعصار، وأرسل فريق عمل إلى مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين؛ للمساعدة في المكافحة المحلية للإعصار الذي يعد سادس إعصار خلال العام الجاري.