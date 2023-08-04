وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبل قليل، إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن للتحقيق معه بقضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.



وكان ترامب، قد وصف في وقت سابق اليوم الخميس، لائحة الاتهام الموجهة ضده بـ"الشرف العظيم".



وقال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" تعليقا على اتهامه: "إنه لشرف عظيم"، مضيفا: "أنا الآن ذاهب إلى واشنطن العاصمة، ليتم توقيفي بتهمة تحدي الانتخابات الفاسدة والمزعجة والمسروقة، إنه شرف عظيم لأنني موقوف من أجلك. اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى !!!"، وفقا لما نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية.



ومضي قائلا بتهكم: "أحتاج إلى لائحة اتهام آخرى لضمان انتخابي".



ويمثل دونالد ترامب الذي يقود حملة انتخابية يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض، بعد قليل أمام محكمة اتحادية في واشنطن لمواجهة تهم تتعلق بمناورات "جنائية" لقلب نتائج انتخابات 2020.



وتشير لائحة الاتهام الواقعة في 45 صفحة والتي نشرت الثلاثاء الماضي، بشكل ملحوظ إلى وجود "مشروع إجرامي" وتتهمه بتقويض أسس الديمقراطية الأمريكية، من خلال محاولة تغيير عملية فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أمريكي، وهي اتهامات غير مسبوقة وتُعتبر الأكثر جدية لأن ترامب كان آنذاك رئيسا في منصبه.



يذكر أن المحكمة التي ستوجه فيها التهم لترامب تقع قرب الكابيتول، مقر الكونجرس الأمريكي الذي اقتحمه مئات من أنصاره لمنع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في 6 يناير 2021.



وبعد صدور لائحة الاتهام الجديدة ضد ترامب، قال المحقق الخاص جاك سميث الذي أشرف على التحقيق، إن هذا الهجوم "شجعته أكاذيب" أطلقها المتهم خلال أشهر وتتعلق بوجود عمليات تزوير انتخابية مفترضة صبت في مصلحة بايدن.