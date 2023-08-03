بوتين يوجه المسئولين الروس بقيادة سيارات محلية الصنع

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم الخميس، أنه يتعين على جميع المسئولين الروس قيادة السيارات المحلية الصنع؛ لأن الأمر من شأنه تحسين جودة المنتجات الروسية.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال بوتين خلال اجتماع مع رؤساء شركات التصنيع الروسية: «دينيس مانتوروف (وزير الصناعة والتجارة الروسي)، يعلم أن الوزارات والإدارات وإدارة الشئون طلبت الاستمرار في الشراء والتركيز على السيارات الأجنبية الصنع».

واستطرد: «قلت إنه يجب استبعاده تمامًا، ويجب على جميع المسئولين في البلاد قيادة السيارات المحلية، يجب أن نفهم أننا بحاجة إلى السعي لتطوير العلامات التجارية المحلية والسيارات المحلية والمنتجات المحلية الأخرى، ويجب أن يتم توجيه تحسين نوعية الحياة في المقام الأول على هذا».

وطمأن الرئيس الروسي المسئولين بشأن الوضع في قطاع الصناعات التحويلية، قائلًا إن الوضع في الصناعة مستقر بشكل عام، كما أن العمالة لا تزال عند المستوى المسجل في 2021.

وأكد أن روسيا لن تتخلى عن الواردات (الاستيراد)، لكن البضائع الأساسية يجب أن تعتمد على المنتج المحلي.

ولفت إلى أن نمو الإنتاج الصناعي في روسيا يتم توفيره بنسبة 66% من قبل الدفاع والصناعات ذات الصلة، وبنسبة 33% من خلال نمو طلب المستهلك.

كذلك حذر من تبعات نمو الأجور، وقال إن نمو الأجور في الصناعة، الذي يحفزه النقص في الكوادر، سيكون له تأثير ضار على اقتصاد الإنتاج.

وأضاف أن زيادة إنتاجية العمالة، باستخدام التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ستساعد روسيا على إدارة موظفيها وكوادرها.

وأشار إلى أنه تم الحفاظ بالكامل على حجم تمويل مشاريع البنية التحتية وبرنامج تحديث الإسكان والخدمات الاجتماعية في روسيا، على الرغم من زيادة الإنفاق على الدفاع.