 الشرطة الأمريكية: بلاغ إطلاق النار في مبنى الكابيتول «كاذب» - بوابة الشروق
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الشرطة الأمريكية: بلاغ إطلاق النار في مبنى الكابيتول «كاذب»


نشر في: الخميس 3 أغسطس 2023 - 6:07 ص | آخر تحديث: الخميس 3 أغسطس 2023 - 6:07 ص

أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الأربعاء، أن التقارير التي أفادت بوقوع إطلاق نار داخل مبنى مجلس الشيوخ، كانت نتيجة بلاغ كاذب.

وقال متحدث باسم شرطة واشنطن في بيان: «وصل بلاغ بشأن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار، ويبدو أنه كان بلاغا كاذبا»، وأضاف: «لم تقع إصابات ولم يتم العثور على أي شخص يحمل سلاحا».

يأتي ذلك بعدما أفادت شرطة «الكونجرس» الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، بتلقيها بلاغا بإطلاق نار داخل مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، مطالبة المتواجدين هناك بالاحتماء، بعد تقارير تشير إلى وجود شخص يطلق النار في المكان.

وأوضحت شرطة «الكونجرس» في بيان لها: «بدأ الضباط في تفتيش مبنى مجلس الشيوخ والمنطقة المحيطة، وذلك بعد تلقي بلاغ، ويرجى الابتعاد عن المنطقة أثناء عملية البحث».


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