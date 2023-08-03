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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لأول مناورات ليلية أجرتها قوات روسية وسورية مشتركة في محافظة حماة غربي سوريا، تدربت فيها القوات المشاركة على تدمير تجمعات مفترضة "لإرهابيين".

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن المناورات أجريت بمشاركة مقاتلات "Su-35"و "Su-24" الروسية، وتشكيلات مدفعية سورية، حيث تدربت القوات المشاركة على ضرب أهداف حساسة للجماعات "الإرهابية" المفترضة في المحافظة.

كما دمرت مروحيات "Ka-52" البحرية الروسية عربات وتحصينات "الإرهابيين" المفترضين، حسبما نقلت قناة آر تي الروسية صباح اليوم الخميس.

