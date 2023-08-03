قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جلسة الحوار الوطني، التي عقدتها لجنة الدين العام بالمحور الاقتصادي، لمناقشة مؤشرات الدين العام وأثره على الاقتصاد، يوم الثلاثاء الماضي، اتسمت بالشفافية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»، صباح الخميس، أن الملف لم يكن مطروحًا على الساحة من ذي قبل، مشيدًا بإعلان الجهاز المركزي للمحاسبات لأرقام الدين الداخلي والخارجي بوضوح على الرأي العام.

ولفت إلى أن «المشاركين بالجلسة اتفقوا على أن الدين العام موجود في العالم»، مضيفًا: «الدين العام المصري الداخلي والخارجي آمن تمامًا، ولم نصل إلى مرحلة القلق فيه، وعندما نصنفه لا نجد أنه بالضخامة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي»، بحسب تعبيره.

وذكر أن المتحدثين شددوا على أهمية إدارة الدين، وتباحثوا حول إمكانية وضع سقف له في الموازنة العامة للدولة من عدمه، قائلًا إن كلمة «البعد عن الاقتراض» لم تكن مقبولة بشكل كبير داخل الجلسة.

وأكمل: «المطلوب إدارة الاقتراض؛ متى نقترض وكيف ندير القرض ونحقق عوائد منه، حتى اللحظة نحن متفقون مع ما فعلته الدولة، لكن هناك اختلاف في طريقة الإدارة»، وفقًا لوصفه.