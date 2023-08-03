وزير إيراني: نسعى لإخراج الحدود المشتركة مع باكستان من الحالة الأمنية إلى التجارية

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، عزم بلاده إخراج الحدود مع باكستان من الحالة الأمنية البحتة إلى الحالة التجارية ومضاعفة التبادل التجاري بين البلدين.



وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الخميس مع نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري في إسلام أباد، ونقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، قال عبداللهيان، إن وفدا اقتصاديا كبيرا أجرى مباحثات مهمة ومثمرة في إسلام آباد خلال اليومين الماضيين أسفرت عن توقيع عدة مذكرات تفاهم بين الجانبين.



وحول خط أنابيب الغاز الإيراني المتجه إلى باكستان، قال عبداللهيان: "لقد كانت لنا محادثات بناءة مع باكستان بهذا الشأن، وإننا على استعداد للمباشرة بمد الأنبوب في أسرع وقت بما يخدم مصالح الشعبين".



وأوضح عبداللهيان، أنه بحث مع المسؤولين الباكستانيين المشاكل المالية والمصرفية وسبل وضع حلول لها في إطار القانون الدولي.



وأكد استعداد إيران لإقامة منطقة اقتصادية حرة في منطقة ريمدان الحدودية بين البلدين، إضافة إلى السوق الحدودية التي افتتحت في وقت سابق من قبل الرئيسين الإيراني والباكستاني.