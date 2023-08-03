عقد مجمع إعلام زفتى ندوة إعلامية تحت عنوان "المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل أفضل للشباب" بمقر قاعة المجمع.

وتحدث في الندوة عادل عبد المنعم الشحات مدير إدارة مشروعك بالوحدة المحلية بمركز ومدينة السنطة، موضحًا أن المشروعات الصغيرة هي أساس التنمية الصناعية والزراعية والاقتصادية، وتنمية قدرات ومهارات الشباب.

وأشار إلى دور الدولة في خلق بيئة عمل مناسبة، ومساعدة الشباب للوصل إلى أفضل طريقة لتنفيذ مشروعات صغير أو متناهية الصغر.

كما أعطى نبذة عن برنامج "مشروعك": "بدايته كانت في 11/4/2015، فهو مشروع قومي للتنمية المحلية والمجتمعية والبشرية يوجد بـ260 مقرًا على مستوى الجمهورية".

وتطرق مدير إدارة المشروعات إلى أهداف برنامج مشروعك، وأهميته في مساعدة الشباب في إنشاء مشروعهم من تحويل فكرة الشاب من فكرة إلى مشروع وتنفيذه على أرض الواقع من عمل دراسة جدوى، ووضع أفضل المشروعات التي تناسب الفكرة وطرق تصريف المنتج.

وقال إن التمويل يتم بأقساط بفائدة بسيطة، ويتم إعطاء ترخيص مؤقت من برنامج مشروعك لمدة خمس سنوات التمويل موجهة للبنك، وينتهى التخصيص بنهاية القرض والتمويل لمدة 3 سنوات، وأن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هي الجهة المختصة بإصدار التخصيص النهائي مع المركز التكنولوجي بمجالس مع المركز التكنولوجي بمجالس المدن.

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