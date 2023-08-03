التضخم التركي تسارع في يوليو ليصل إلى 50 % تقريبا

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أعلن مكتب الإحصاء التركي، اليوم الخميس، تسارع وتيرة أسعار المستهلك في يوليو، حيث ارتفع التضخم السنوي إلى 47.83% من 38.21%.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء، أن التضخم الشهري بلغ 9.49% في يوليو، بينما سُجلت أعلى زيادات في الفنادق والصحة والغذاء والمشروبات.

ويتراجع معدل التضخم التركي منذ تحقيق ذروة في تشرين الأول/أكتوبر بلغت 85.5 %.

ويعاني اقتصاد الدولة الهش العضو بمجموعة العشرين من واحدة من أسوأ الأزمات بالنسبة لتكاليف المعيشة في تاريخه حتى اليوم.

وقال مراقبون مستقلون، إن التضخم أعلى من ذلك.

أعلنت مجموعة "إي ان ايه جي" البحثية ومقرها إسطنبول اليوم، تقديرها للتضخم السنوي لشهر يوليو قائلة إنه يبلغ 122.8%.

وأجرى البنك المركزي التركي مؤخرا، تحديثا لتوقعه لمعدل التضخم بنهاية العام ليصبح 58 %.