لندن: إعادة نمو الشجيرات بساحات القتال بجنوب أوكرانيا قد يكون من عوامل التقدم البطيء للقتال

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأنه من المحتمل أن تكون إعادة نمو الشجيرات في ساحات القتال بجنوب أوكرانيا، هي أحد العوامل المساهمة في التقدم البطيء بشكل عام للقتال في المنطقة.

وأشار التقييم، إلى أن الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة القتال تُركت الآن بور لمدة 18 شهرا، مع تسارع عودة نمو الحشائش والشجيرات في ظل ظروف الصيف الدافئة الرطبة.

وأكد التقييم، أن الغطاء الإضافي يساعد في التمويه بالمواقع الدفاعية الروسية، ويجعل إزالة حقول الألغام الدفاعية أكثر صعوبة.

وعلى الرغم من أن الشجيرات يمكن أن توفر أيضا غطاءً لهجمات المشاة الصغيرة المتخفية، إلا أن التأثير النهائي يجعل من الصعب على أي من الجانبين تحقيق تقدم.