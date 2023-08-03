برلماني بريطاني معارض يعتذر عن مشاركة صورة بتقنية التزييف العميق لريشي سوناك

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ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم الخميس، أن برلمانيا من حزب العمال المعارض في بريطانيا اعتذر بعدما شارك على شبكات التواصل الاجتماعي صورة بتقنية التزييف العميق لسيدة تنظر باستنكار إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وشارك النائب كارول تورنر صورة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) يظهر فيها سوناك وهو يسحب كوب مشروب خلال مهرجان البيرة البريطاني، إلى جانب سيدة تنظر باستنكار في الخلفية.

وسرعان ما اكتشف رواد المنصة التباين بين الصورة المنشورة على المنصة والصورة الأصلية التي شاركها الحساب الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني.

وقالت وزيرة العلوم والتكنولوجيا البريطانية الجديدة ميشيل دونيلان، في منشور لها: "في عصر التزييف العميق والصور المشوهة رقميا، من المهم جدا أن يكون لديك مصادر موثوقة للمعلومات يمكنك الوثوق بها".

وأضافت لا يجب أن يضلل برلماني الجمهور بصور مزيفة. هذه أمور يائسة جدا من (حزب) العمال".

ومع ذلك، دافع دارين جونز، رئيس لجنة الأعمال والتجارة، عن تورنر، بالقول: "السؤال الحقيقي: كيف يمكن لأي شخص معرفة ما إذا كانت الصورة بتقنية تزييف عميق؟".

وأضاف: "لم أكن لأنتقد كارول تورنر لمشاركته صورة تبدو حقيقية بالنسبة لي. ماذا تفعل وزارتك للتصدي لصور التزييف العميق، لاسيما قبل الانتخابات المقبلة".

وقال تورنر لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية إنه "آسف للمشاركة عن دون قصد صورة اتضح على ما يبدو أنها مزيفة"، متسائلا: "كيف يمكنني معرفة أن الصورة لم تكن حقيقية؟ تبدو بكل تأكيد حقيقية".

وأضاف: "أعتذر عن المشاركة دون قصد لصورة يبدو أنها مزيفة".

وبحسب "تايمز"، تأتي زيارة سوناك بينما يدخل نظام جديد حيز التنفيذ والذي سيشهد فرض ضرائب على جميع أنواع الكحول بناء على قوتها، بدلا من التصنيفات السابقة؛ النبيذ والبيرة والمشروبات الروحية.

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