سبيس إكس تطلق قمرا صناعيا للاتصالات

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أطلقت مؤسسة تكنولوجيا استكشاف الفضاء الأمريكية "سبيس إكس"، اليوم، صاروخ النقل الثقيل فالكون-9، والذي يحمل على متنه القمر الصناعي للاتصالات إنتل سات جي-37.

وأفادت الشركة في بيان، بأن الصاروخ انطلق، من قاعدة كيب كانافيرال للقوات الفضائية بولاية فلوريدا الأمريكية.

وهبط الجزء الأول من الصاروخ متعدد الاستخدام بنجاح بعد حوالي 8 دقائق و30 ثانية، على طائرة تابعة لسبيس إكس، كانت متمركزة في المحيط الأطلسي.

وسيساهم القمر الصناعي في توسيع نطاق التغطية للتلفزيون والاتصالات السلكية واللاسلكية في أمريكا الشمالية، وسيساعد في تحرير نطاقات واسعة من الطيف الترددي لخدمات الاتصالات اللاسلكية من الجيل الخامس "5G".