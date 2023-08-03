استطلاع: 70% من الجمهوريين يعتقدون أن فوز بايدن بالرئاسة غير شرعي

كشف استطلاع رأي جديد، أن ما يقرب من 70% من الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية يعتقدون أن فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن في انتخابات الرئاسة عام 2020 لم يكن شرعيا.



وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، قبل مثول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمحاكمة، أن عدد الجمهوريين الذين يقولون إن فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية لم يكن شرعيا قد زاد عما كان عليه في وقت سابق من هذا العام.



ووجد الاستطلاع أيضا أن 61% من الأمريكيين قالوا إن بايدن فاز بشكل شرعي في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ويعتقد 38% أنه لم يفز بها بشكل نزيه.



ويمثل دونالد ترامب الذي يقود حملة انتخابية يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض، بعد قليل، أمام محكمة اتحادية في واشنطن لمواجهة تهم تتعلق بمناورات "جنائية" لقلب نتائج انتخابات 2020.



وتشير لائحة الاتهام الواقعة في 45 صفحة والتي نشرت الثلاثاء الماضي، بشكل ملحوظ إلى وجود "مشروع إجرامي" وتتهمه بتقويض أسس الديمقراطية الأمريكية، من خلال محاولة تغيير عملية فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أمريكي، وهي اتهامات غير مسبوقة وتُعتبر الأكثر جدية لأن ترامب كان آنذاك رئيسا في منصبه.



يذكر أن المحكمة التي ستوجه فيها التهم لترامب تقع قرب الكابيتول، مقر الكونجرس الأمريكي الذي اقتحمه مئات من أنصاره لمنع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في 6 يناير 2021.



وبعد صدور لائحة الاتهام الجديدة ضد ترامب، قال المحقق الخاص جاك سميث الذي أشرف على التحقيق، إن هذا الهجوم "شجعته أكاذيب" أطلقها المتهم خلال أشهر وتتعلق بوجود عمليات تزوير انتخابية مفترضة صبت في مصلحة بايدن.