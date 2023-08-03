 الجيش الألماني ينقل طائرات مقاتلة إلى آيسلندا لإجراء تدريبات - بوابة الشروق
الخميس 3 أغسطس 2023 5:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يستحق لقب أفضل مدير فني في الدوري المصري الممتاز 2022-2023؟
النتـائـج تصويت

الجيش الألماني ينقل طائرات مقاتلة إلى آيسلندا لإجراء تدريبات

د ب أ
نشر في: الخميس 3 أغسطس 2023 - 5:45 م | آخر تحديث: الخميس 3 أغسطس 2023 - 5:45 م

أعلن الجيش الألماني، أنه نقل -لأول مرة منذ أكثر من عشرة أعوام- طائرات مقاتلة، إلى أيسلندا لإجراء تدريبات.

وقال الليفتنانت كولونيل ماركو برونهوفر، من سرب الدفاع الجوي التكتيكي 73 "شتاينهوف" في مطار كيفلافيك العسكري بآيسلندا، اليوم الخميس: "نفعل ذلك لنظهر أنه حال ظهرت حاجة لسلاح الجو في أي مكان، يمكننا أن نكون به في غضون بضعة أيام".

وعلى خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، تسعى ألمانيا حاليا إلى إظهار قدرتها على نقل قواتها الجوية سريعا إلى آيسلندا، وإظهار التضامن في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).

يذكر أن آيسلندا تعد عضوا مؤسسا بحلف الأطلسي وهي بذلك جزء من التحالف الدفاعي الغربي منذ 1949، ولكن ليس لديها قوات خاصة بها، ولكن فقط خفر سواحل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك