الجيش الألماني ينقل طائرات مقاتلة إلى آيسلندا لإجراء تدريبات

أعلن الجيش الألماني، أنه نقل -لأول مرة منذ أكثر من عشرة أعوام- طائرات مقاتلة، إلى أيسلندا لإجراء تدريبات.

وقال الليفتنانت كولونيل ماركو برونهوفر، من سرب الدفاع الجوي التكتيكي 73 "شتاينهوف" في مطار كيفلافيك العسكري بآيسلندا، اليوم الخميس: "نفعل ذلك لنظهر أنه حال ظهرت حاجة لسلاح الجو في أي مكان، يمكننا أن نكون به في غضون بضعة أيام".

وعلى خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، تسعى ألمانيا حاليا إلى إظهار قدرتها على نقل قواتها الجوية سريعا إلى آيسلندا، وإظهار التضامن في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).

يذكر أن آيسلندا تعد عضوا مؤسسا بحلف الأطلسي وهي بذلك جزء من التحالف الدفاعي الغربي منذ 1949، ولكن ليس لديها قوات خاصة بها، ولكن فقط خفر سواحل.