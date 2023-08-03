نائبة بالبرلمان التونسي: حكومة نجلاء بودن فشلت في الملفات الاقتصادية

قالت النائبة المستقلة في البرلمان التونسي فاطمة المسدي، إن حكومة رئيسة الوزراء التونسية المقالة نجلاء بودن كانت لديها مهام تتمثل في إنجاح المحطات الانتخابية من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة، بما يعني تغيير الدستور والحفاظ على الأمن من أجل نجاح المحطات الانتخابية.

وأبلغت المسدي وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أمس الأربعاء: "على الرغم مما حققته حكومة بودن من نجاحات أمنية والمحافظة على استقرار البلاد، ولكن هذه الحكومة تبين أنها فاشلة في معالجة الملفات الاقتصادية".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر إعفاء رئيسة الوزراء من منصبها وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.

وقالت المسدي إن هناك أزمة اقتصادية واجتماعية حقيقية في تونس لم تستطع هذه الحكومة إيجاد حلول لها ولا تفادي حدوثها.

وتعتقد المسدي أن الحشاني يمكن أن ينجح فيما فشلت فيه بودن "إذا اختار فريقا من ذوي الكفاءة"، وخاصة الكفاءة الاقتصادية.

وبشأن الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل الحكومة الجديدة، قالت المسدي إن الحكومة الجديدة يجب أن تكون "قادرة على مراجعة تعيينات حركة النهضة، يجب أن يكون كل أعضاء الحكومة قادرين على المواجهة".

وقال الرئيس التونسي إنه على ثقة في قدرة الحشاني على العمل في ظل تحديات كبيرة "لا بد من مواجهتها بإرادة قوية".

وبودن كانت أول رئيسة للوزراء في تاريخ تونس والعالم العربي، وتولت منصبها في سبتمبر 2021.