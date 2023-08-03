مسؤول أمريكي يثني على الجهود الفلسطينية المبذولة لاستقرار المنطقة

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أثنى مسؤول أمريكي خلال اجتماعه مع مسؤول فلسطيني مساء الأربعاء، على الجهود الفلسطينية المبذولة لاستقرار المنطقة في ظل موجة التوتر مع إسرائيل.

وأكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي أندرو ميلير لدى اجتماعه مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في مدينة رام الله، ضرورة استئناف الحوار الاستراتيجي بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية والعمل على حل القضايا الثنائية العالقة.

وبحسب بيان صدر عن الشيخ، تم إطلاع ميلير والوفد المرافق له على المستجدات السياسية، وسط مطالب فلسطينية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لـ "وقف الإجراءات الأحادية كافة وإيجاد افق سياسي يؤدي الى انهاء الاحتلال وتطبيق الشرعية الدولية".

وأكد الشيخ "عدم التزام الجانب الإسرائيلي بمخرجات اجتماعات العقبة وشرم الشيخ (التي عقدت قبل أشهر) واستمراره بسياسة الاستيطان وهدم المنازل وتهجير السكان، ما يقوض حل الدولتين والذي يعد أحد مبادئ الإدارة الأمريكية الحالية".

وبحسب البيان، تم التطرق للقضايا الثنائية الفلسطينية الأمريكية، وكيفية تجاوز "القوانين المجحفة" بحق الفلسطينيين لدى الكونجرس الأمريكي.

كما تم الحديث عن الوضع المالي الخانق للسلطة الفلسطينية في ظل وقف الدعم الأمريكي واستمرار الخصومات الإسرائيلية لأموال الضرائب الفلسطينية

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