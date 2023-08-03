تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق سيرفيت السويسري، عن فترة تواجده في مصر أثناء تدريبه فريق الأهلي في موسم 2019 - 2020.

وقال فايلر في تصريحات تليفزيونية: «بالطبع، أنا سعيد بعودتي للعمل في بلدي سويسرا، عانيت كثيرًا خلال رحلتي في الخارج بالسنوات الماضية، لذلك رفضت عرضًا من الدوري السعودي».

وأضاف: «رأيت معاناة في القاهرة عندما كنت مدربا لفريق الأهلي، وفي اليابان رأيت الكثير من الناس يضطرون للعيش بتواضع، ولكنهم مازالوا يضحكون وهم يكسبون القليل ولكنهم يواصلون الإنتاج».

وتابع: «أنا هنا أعيش في الجنة، وأتجول بين البحيرات والجبال والغابات والنباتات والأمان والمدن القديمة، وأعتقد أن سوق مدينة فينترتور جميل جدا».

وبسؤاله عن سبب قصر فترات تدريبه لمعظم الفرق التي دربها، قال: «أنا لست من النوع الذي لا يود البقاء لفترة أطول، ولكن من أجل ذلك، يجب أن يتركني مسئولو الأندية أفعل ما أفعله، ويمنحونني الثقة».

وواصل: «البعض يعتقد أنني عنيد، أنا لست كذلك، ولست مملًا، أنا واثق دائمًا ومقتنع بنفسي وبطريقتي، أنا فقط شخص يفكر بشكل مستقل، وهذا لا يزال مسموحًا لدى البعض».

وأتم: «وافقت على تدريب سيرفيت خلال نصف ساعة فقط، صحيح الراتب الحالي أقل مما كنت أتقاضى مع الأهلي وكاشيما أنتلرز، إلا أنه راتب كافٍ بالنسبة لي».