بابا الفاتيكان للشباب في البرتغال: الترابط بين أكبر مشاكل العالم

حث بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، الشباب على العمل من أجل تحويل العالم إلى مكان أفضل، إذ أنه يعاني من مشاكل متشابكة مثل أزمة مناخ، وحروب وتفاوت اقتصادي.



وقال للطلبة في الجامعة الكاثوليكية في لشبونة اليوم الخميس، إن "لديكم تحت تصرفكم أكثر الأدوات العلمية والتكنولوجية تقدما".



ويزور البابا، 86 عاما، البرتغال هذا الأسبوع لحضور يوم الشباب العالمي.



وقال للشباب وأساتذة الجامعة والضيوف، إن الكثير من مشاكل الكوكب مترابطة.



وأضاف: "لا تنسوا أننا في حاجة إلى بيئة شاملة، بأن يتم الإنصات إلى معاناة الكوكب مع معاناة الفقراء، وأن تتم رؤية مأساة التصحر بالترابط مع مأساة اللاجئين، ومشكلة الهجرة مع تراجع معدلات المواليد، وأن نهتم بالبعد المادي للحياة في إطار بعد روحاني".



وتابع فرنسيس: "تحلوا بالشجاعة لإحلال الأحلام محل المخاوف".