أهلي جدة يقترب من ضم نجم أتلتيكو مدريد

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أفاد تقرير صحفي بريطاني الأربعاء، باقتراب إدارة أهلي جدة من التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودعم الأهلي السعودي صفوفه بـ4 صفقات من البريميرليج، وهم: روبرتو فيرمينو (ليفربول)، ورياض محرز (مانشستر سيتي)، وآلان سانت ماكسيمين (نيوكاسل)، وإدواردو ميندي (تشيلسي).

وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، فإن الإسباني ماركوس يورينتي، نجم أتلتيكو مدريد، بات قريبًا من الانتقال للأهلي بعقد لمدة 3 سنوات، مقابل 20 مليون يورو لصالح النادي الإسباني.

وأشار التقرير المنشور الأربعاء، إلى أنه تم الاتفاق على جميع التفاصيل المادية الخاصة بالصفقة، ويتبقى تحديد موعد الكشف الطبي فقط.

ويرتبط يورينتي (28 عامًا) بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى صيف 2027.

ومن المقرر أن يتم إغلاق نافذة الانتقالات في الدوريات الخمس الكبرى يوم 1 سبتمبر المقبل، في حين يستمر بالمملكة العربية السعودية لديها حتى 20 من ذات الشهر.

ورجح التقرير أن الاختلاف قد يؤدي إلى تعطيل الفرق في أوروبا، إذا اجتذب الدوري السعودي المزيد من الأسماء الكبيرة، مثل يورينتي.