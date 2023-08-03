وزير الدفاع الألماني: لا نعتزم توريد صواريخ جوالة من طراز توروس لأوكرانيا حاليا

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أنه مازال لا يعتزم توريد صواريخ جوالة من طراز "توروس" إلى أوكرانيا في الوقت الراهن.

وقال بيستوريوس، اليوم الخميس، خلال زيارة لواء تابع للجيش الألماني في مدينة باد رايشنهال بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا: "لازلنا نرى أن ذلك ليس على رأس أولويتنا حاليا".

وأضاف أن المخاوف من توريد هذه الصواريخ واضحة، وقال: "لسنا الوحيدين الذين لا نوردها، فحلفاؤنا الأمريكيون لا يوردون هذه الصواريخ الجوالة أيضا، وصواريخنا تمتلك مدى خاصا".

يشار، إلى أن أوكرانيا تطلب من برلين توريد هذه الصواريخ كي يتسنى لها مهاجمة مواقع القوات الروسية بعيدا عن الجبهة الأمامية، ولكن الحكومة الاتحادية لديها تحفظات تجاه ذلك، لأنه من الممكن أن تصل الضربات إلى الأراضي الروسية أيضا.

ولم يستبعد الوزير الألماني بشكل قاطع توريد بلاده لهذه الأسلحة في المستقبل، وقال: "لم يحن وقت اتخاذ قرار بالنسبة لنا بعد"، وأشار إلى أن ألمانيا قائدة في مجال الدفاع الجوي وتقديم الدعم في التدريب، قال: "هذا هو أولويتنا القصوى حاليا، واختصاصنا الأساسي، وانطلاقا من ذلك لا نرى حاليا أي حاجة ملحة في اتخاذ قرار بهذا الشأن".