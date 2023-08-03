استشاري قلب: التدخين يؤثر على الصحة الجنسية للمدخنين

قال باسم ظريف استشاري القلب بمعهد القلب، إن هناك علاقة قوية بين التدخين والصحة الجنسية للمدخنين، مشيرًا الي أن التدخين يأثر على كل ما يخص الدورة الدموية والقلب، ومنها الشريين التي تغطي الجسم لآلاف الأمتار.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأربعاء، أن التدخين يؤثر على الشرايين التي تغذي كل أعضاء الجسم، حيث يحتاج جسم الإنسان إلى ضخ 5 أضعاف فترات السكون، أثناء ممارسة الرياضة، كذلك في النشاط الجنسي الانسان يحتاج لضخ الدم بشكل كبير.

وأوضح الآثار السلبية للتدخين على أعضاء الجسم المختلفة، والمتمثلة في تدمير الغشاء المبطن للشرايين ، وبالتالي قدرة الشرايين على التفاعل مع احتياج الإنسان لدورة دموية أكبر، سواء في الرياضة أو الجنس أو الشد العصبي، وهي أول خطوة في التصلب الشرايني، سواء الشرايين الخاصة بالأعضاء التناسلية أو المخ أو القلب.

وأشار إلي أن تشخيص الذبحة الصدرية «قصور وصول الدم لعضلة القلب» يظهر خلال المجهود، وهو ما يحدث في الجنس عدم القدرة على وصول الدم للأعضاء التناسلية بشكل كبير؛ نتيجة الخلل الي يحدثه التدخين.